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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Foxconn и Pegatron лидируют по темпам переноса производства из Китая
Индия, Вьетнам и Бразилия — вот основные направления миграции.
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Как сообщает Bloomberg со ссылкой на комментарии представителей Counterpoint Research, компании Foxconn и Pegatron дальше прочих подрядчиков Apple продвинулись в вопросе переноса своих производственных мощностей за пределы КНР. Поднебесная уже не так популярна в качестве производственной базы для выпуска электронных устройств, поскольку на рост затрат в связи с улучшением уровня жизни китайцев накладываются временные сложности типа санитарных ограничений и американских санкций.

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Источник изображения: Apple

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Foxconn и Pegatron не только вложили существенные средства в развитие производства и подготовку персонала на территории Индии, но и в обозримой перспективе могут перенести до 30% операций по контрактной сборке электроники за пределы Китая в другие страны Азии или же Бразилию. Во Вьетнаме уже функционируют предприятия 21 поставщика Apple, но сборка ключевого для последней вида продукции — iPhone, здесь так и не налажена, хотя в Индии новейшее поколение смартфонов этой марки начало в текущем году собираться с минимальной задержкой относительно КНР.

#apple #китай #foxconn #индия #вьетнам #pegatron #бразилия
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