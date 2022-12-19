Как сообщает Bloomberg со ссылкой на комментарии представителей Counterpoint Research, компании Foxconn и Pegatron дальше прочих подрядчиков Apple продвинулись в вопросе переноса своих производственных мощностей за пределы КНР. Поднебесная уже не так популярна в качестве производственной базы для выпуска электронных устройств, поскольку на рост затрат в связи с улучшением уровня жизни китайцев накладываются временные сложности типа санитарных ограничений и американских санкций.
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Foxconn и Pegatron не только вложили существенные средства в развитие производства и подготовку персонала на территории Индии, но и в обозримой перспективе могут перенести до 30% операций по контрактной сборке электроники за пределы Китая в другие страны Азии или же Бразилию. Во Вьетнаме уже функционируют предприятия 21 поставщика Apple, но сборка ключевого для последней вида продукции — iPhone, здесь так и не налажена, хотя в Индии новейшее поколение смартфонов этой марки начало в текущем году собираться с минимальной задержкой относительно КНР.