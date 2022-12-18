По крайней мере, планируя инвестиции на следующий год.

Формируя инвестиционные прогнозы в сегменте полупроводниковой продукции на следующий год, эксперты Bernstein предпочли сосредоточиться на эмитентах, которые уже скорректировали собственные ожидания по поводу выручки в краткосрочном периоде, но располагают факторами долгосрочного роста спроса на их продукцию в случае исправления макроэкономической ситуации.

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Источник изображения: NVIDIA

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В число потенциальных фаворитов представители Bernstein включили ценные бумаги AMD ($95), NVIDIA ($200) и Qualcomm ($140). В скобках приведены целевые курсы акций каждой из компаний, заложенные в прогноз эти источником. По его мнению, серверные процессоры AMD в следующем году продолжат теснить продукцию конкурента самым серьёзным образом. В отношении Qualcomm на оптимизм настраивает надежда на восстановление спроса в сегменте смартфонов и стабильность заказов на изделия марки со стороны крупных клиентов типа Samsung и Apple. Наконец, NVIDIA должна улучшить динамику финансовых показателей на волне выхода на рынок новых продуктов как в игровом, так и в серверном сегментах.