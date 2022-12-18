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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Аналитики Bernstein призывают делать ставку на акции AMD, NVIDIA и Qualcomm
По крайней мере, планируя инвестиции на следующий год.
рекомендации
-26000р на 4080 Gigabyte Gaming
3070 Ti за 50 тр в Регарде
24 ядерный 13900K - смотри цену
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MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке

Формируя инвестиционные прогнозы в сегменте полупроводниковой продукции на следующий год, эксперты Bernstein предпочли сосредоточиться на эмитентах, которые уже скорректировали собственные ожидания по поводу выручки в краткосрочном периоде, но располагают факторами долгосрочного роста спроса на их продукцию в случае исправления макроэкономической ситуации.

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Источник изображения: NVIDIA

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
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i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
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В число потенциальных фаворитов представители Bernstein включили ценные бумаги AMD ($95), NVIDIA ($200) и Qualcomm ($140). В скобках приведены целевые курсы акций каждой из компаний, заложенные в прогноз эти источником. По его мнению, серверные процессоры AMD в следующем году продолжат теснить продукцию конкурента самым серьёзным образом. В отношении Qualcomm на оптимизм настраивает надежда на восстановление спроса в сегменте смартфонов и стабильность заказов на изделия марки со стороны крупных клиентов типа Samsung и Apple. Наконец, NVIDIA должна улучшить динамику финансовых показателей на волне выхода на рынок новых продуктов как в игровом, так и в серверном сегментах.

#amd #nvidia #аналитика #финансы #qualcomm #акции
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grom9000
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