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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Foxconn грозит штраф за несогласованные инвестиции в капитал китайского холдинга
На чужой Tsinghua Unigroup не разевай роток.
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Вчера стало известно, что под давлением властей Тайваня компании Foxconn пришлось продать свою долю в капитале китайского холдинга Tsinghua Unigroup, который властями США подразумевается в работе на оборонный комплекс КНР. В угоду солидарности с заокеанским партнёром власти Тайваня тоже не могут поощрять подобные инвестиции.

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Источник изображения: Reuters

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Тем более, как поясняет Reuters, что руководство Foxconn не согласовало заранее данные инвестиции, а известно о них стало в июле текущего года после публикации компанией регулярной отчётности. Вчера власти острова заявили, что Foxconn грозит штраф за инвестиции в капитал Tsinghua Unigroup, даже с учётом того, что нарушение уже устранено. В понедельник властями Тайваня будет направлен официальный запрос с требованием к руководству Foxconn дать подробные объяснения по поводу этой ситуации. Размер штрафа пока не определён, но будет рассчитан по формуле, предусмотренной тайваньским законодательством.

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