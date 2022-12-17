Теперь компании ничто не связывает.

По информации Reuters, во избежание претензий со стороны тайваньских властей компания Foxconn была вынуждена продать свои активы в структуре китайского технологического холдинга Tsinghua Unigroup на общую сумму $772 млн китайской компании Yantai Haixiu. До этого Foxconn пыталась получить контроль над 48,9% акций компании, которой принадлежали около 20% материнской структуры Tsinghua Unigroup.

реклама

Источник изображения: Reuters

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Новейший i9 13900KF немного дешевле RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке RTX 3070 за 46 тр в E2E4 i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K 3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4 RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде

Данная инвестиция изначально вызывала недовольство тайваньских властей, которые опасались утечки важных технологий в Китай через эту структуру. В свою очередь, американские власти не раз подозревали Tsinghua Unigroup в сотрудничестве с китайским оборонным комплексом. Foxconn же пыталась за счёт таких инвестиций получить активы в сфере разработки и производства полупроводниковых компонентов. Экспансия в сегмент компонентов для электромобилей требует от тайваньского контрактного гиганта расширения доступа к элементной базе.