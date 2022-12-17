По информации Reuters, во избежание претензий со стороны тайваньских властей компания Foxconn была вынуждена продать свои активы в структуре китайского технологического холдинга Tsinghua Unigroup на общую сумму $772 млн китайской компании Yantai Haixiu. До этого Foxconn пыталась получить контроль над 48,9% акций компании, которой принадлежали около 20% материнской структуры Tsinghua Unigroup.
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Данная инвестиция изначально вызывала недовольство тайваньских властей, которые опасались утечки важных технологий в Китай через эту структуру. В свою очередь, американские власти не раз подозревали Tsinghua Unigroup в сотрудничестве с китайским оборонным комплексом. Foxconn же пыталась за счёт таких инвестиций получить активы в сфере разработки и производства полупроводниковых компонентов. Экспансия в сегмент компонентов для электромобилей требует от тайваньского контрактного гиганта расширения доступа к элементной базе.