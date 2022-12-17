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Новости Hardware Алексей Сычёв
PepsiCo отчасти раскрыла реальные возможности электрических Tesla Semi по перевозке грузов
160 км пробега с полуприцепом, забитым газировкой.
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Вице-президент PepsiCo Майк О’Коннэлл (Mile O’Connell) в интервью агентству Reuters поделился некоторыми нюансами эксплуатации электрических грузовиков Tesla Semi, 36 экземпляров которых уже начинают использоваться компанией для перевозки картофельных чипсов и напитков в Калифорнии. В логистических центрах PepsiCo для обеспечения их непрерывной эксплуатации построены четыре зарядные станции мощностью по 750 кВт. Такой терминал позволяет восполнить заряд тяговой батареи, который, по предварительным оценкам, в максимальном состоянии достигает 900 кВт·ч, с 20% до 85-90% за 35-45 минут.

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Источник изображения: Tesla

По словам представителя PepsiCo, с грузом чипсов машина, рассчитанная на 800 км хода без подзарядки, способна преодолевать 684 км и сохранять после этого примерно 20% заряда. Это вполне удобный для активной эксплуатации показатель, а вот с грузом газированных напитков машины будут проезжать по 160 км. Является ли это следствием каких-то технических ограничений, либо соответствующий маршрут просто удобен из соображений логистики, представитель PepsiCo пояснять не стал.

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Про стоимость Tesla Semi первый крупный клиент компании тоже ничего не сказал, но добавил, что при расчётном сроке эксплуатации семь лет операционные расходы окажутся достаточно низкими, чтобы полностью экономически оправдать покупку таких машин. Тем более, что власти Калифорнии выделят PepsiCo около $14 млн на установку зарядных терминалов, с их подключением помогут представители Tesla, а федеральные власти предоставят по $40 000 субсидий на покупку каждого электрического грузовика. К концу 2023 года PepsiCo увеличит парк Tesla Semi до 100 штук, машины начнут эксплуатироваться в центральной части США, а затем доберутся и до восточного побережья. Как только у компании появится возможность купить младшую версию грузовика с запасом хода 480 км, она это обязательно сделает.

#tesla #tesla semi #pepsi #электрические грузовики
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Dm[X]
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Амуда круто даунвольтиться, на каждое ядро индивидуальное напряжение, называется pbo2 + CurveOptimizer
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Dm[X]
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Они не левые и не правые - потому что валенки!!
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