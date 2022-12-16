Всяко лучше Intel.

Эксперты Morgan Stanley в преддверии нового года решили выбрать наиболее перспективные для инвестиций ценные бумаги, и в полупроводниковом секторе таким фаворитом назначена компания AMD. По мнению авторов прогноза, в перспективе курс акций этого эмитента вырастет до $77 за штуку, а компания продолжит выпускать новые продукты в чётком соответствии с намеченным ранее графиком.

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Источник изображения: AMD

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Непосредственно серверный рынок сохраняет хороший потенциал роста выручки в ближайшие месяцы, а компания AMD предлагает на нём более конкурентоспособные процессоры EPYC четвёртого поколения, тогда как процессоры Sapphire Rapids ближайшего соперника начнут поставляться в достаточных количествах только в следующем году. Не сдерживают перспективы роста бизнеса AMD и производственные ограничения, как убеждены представители Morgan Stanley, поэтому как только спрос на серверные решения начнёт расти, компания сможет его удовлетворять в полной мере.