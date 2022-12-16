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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Аналитики Morgan Stanley назвали акции AMD самыми перспективными ценными бумагами сектора в 2023 году
Всяко лучше Intel.
рекомендации
-26000р на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
3070 за 45 тр в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Эксперты Morgan Stanley в преддверии нового года решили выбрать наиболее перспективные для инвестиций ценные бумаги, и в полупроводниковом секторе таким фаворитом назначена компания AMD. По мнению авторов прогноза, в перспективе курс акций этого эмитента вырастет до $77 за штуку, а компания продолжит выпускать новые продукты в чётком соответствии с намеченным ранее графиком.

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Источник изображения: AMD

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Непосредственно серверный рынок сохраняет хороший потенциал роста выручки в ближайшие месяцы, а компания AMD предлагает на нём более конкурентоспособные процессоры EPYC четвёртого поколения, тогда как процессоры Sapphire Rapids ближайшего соперника начнут поставляться в достаточных количествах только в следующем году. Не сдерживают перспективы роста бизнеса AMD и производственные ограничения, как убеждены представители Morgan Stanley, поэтому как только спрос на серверные решения начнёт расти, компания сможет его удовлетворять в полной мере.

#amd #intel #аналитика #финансы #акции
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