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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung стала лидером отрасли по величине капитальных затрат в прошлом году
Обогнав даже нефтяные компании из Китая и Саудовской Аравии.
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3070 за 45 тр в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Как сообщает Business Korea, в этом месяце европейские эксперты выбрали компанию Samsung Electronics в качестве лидера по размеру капитальных затрат в 2021 году. По данным источника, южнокорейский гигант в прошлом году потратил на соответствующие нужды более 37 млрд евро, что на 23,7% больше итогов предыдущего года. Это максимальный показатель среди 2500 компаний, попавших в выборку.

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Источник изображения: Samsung Electronics

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<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Корейскому гиганту удалось обойти в этом рейтинге китайскую нефтяную компанию PetroChina (36,2 млрд евро) и саудовскую Saudi Arabian Oil (Aramco, 28,17 млрд евро). «Соседи по цеху» потратили и того меньше: Intel ограничилась капитальными затратами в 17,95 млрд евро, а TSMC в прошлом году направила на эти нужды 26,8 млрд евро. Впрочем, обе компании должны с запасом перекрыть эти показатели в текущем году, поэтому не факт, что Samsung Electronics останется лидером сектора по итогам 2022 года. Основная часть расходов Samsung, надо понимать, была связана с модернизацией и расширением предприятий по производству микросхем памяти.

#intel #samsung #аналитика #финансы #полупроводники #tsmc
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