Обогнав даже нефтяные компании из Китая и Саудовской Аравии.

Как сообщает Business Korea, в этом месяце европейские эксперты выбрали компанию Samsung Electronics в качестве лидера по размеру капитальных затрат в 2021 году. По данным источника, южнокорейский гигант в прошлом году потратил на соответствующие нужды более 37 млрд евро, что на 23,7% больше итогов предыдущего года. Это максимальный показатель среди 2500 компаний, попавших в выборку.

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Источник изображения: Samsung Electronics

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Корейскому гиганту удалось обойти в этом рейтинге китайскую нефтяную компанию PetroChina (36,2 млрд евро) и саудовскую Saudi Arabian Oil (Aramco, 28,17 млрд евро). «Соседи по цеху» потратили и того меньше: Intel ограничилась капитальными затратами в 17,95 млрд евро, а TSMC в прошлом году направила на эти нужды 26,8 млрд евро. Впрочем, обе компании должны с запасом перекрыть эти показатели в текущем году, поэтому не факт, что Samsung Electronics останется лидером сектора по итогам 2022 года. Основная часть расходов Samsung, надо понимать, была связана с модернизацией и расширением предприятий по производству микросхем памяти.