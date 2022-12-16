Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В течение 10 лет на территории 16 американских штатов появятся 23 новых предприятия по выпуску чипов
В общей сложности на эти нужды может быть потрачено до $346,6 млрд.
рекомендации
-32000р на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
3070 за 45 тр в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Специалисты ассоциации SIA обобщили имеющуюся информацию о планах производителей чипов расширить уже имеющиеся или построить новые предприятия на территории США в ближайшие десять лет. С учётом предприятий поставщиков материалов и химикатов для изготовления чипов, всего на территории 16 штатов за последующие 10 лет будет реализовано более 40 проектов на общую сумму $200 млрд, которые обеспечат работой около 40 000 человек.

реклама

Источник изображения: ASML

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Непосредственно производством чипов будут заниматься 23 новых предприятия, ещё 9 существующих будут расширены. По оценкам специалистов, каждое новое рабочее место в полупроводниковой промышленности США будет создавать 5,7 рабочего места в смежных отраслях экономики. Помимо федеральных субсидий, участники указанных проектов смогут претендовать на льготное кредитование своей деятельности на территории США. В базовом варианте прогноза инвесторами будет потрачено $186,6 млрд на развитие производства чипов в этой стране, но верхняя планка установлена на уровне $346,6 млрд.

#полупроводники #литографическое производство #сша #субсидии
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

YMTC и ещё несколько китайских компаний и организаций попали под санкции США
Плоды антикитайских санкций США в полупроводниковой отрасли станут заметны лишь через 10 лет
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Невеселая математика - сколько "HIMARS" и его западных "реплик" осталось в распоряжении ВСУ
929
Байден намерен передать Украине ЗРК Patriot – чем это грозит российской армии и ходу СВО
249
В США испытали гиперзвуковую ракету, стоит ли России опасаться и поставят ли ее на Украину
36
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Декабрь)
7
Очередные проблемы Linux систем - как лишиться операционной системы просто установив драйвер
111
Оптимизируем Sony PlayStation 4 Pro для комфортной игры
16
Обзор Machenike S15C: игровой ноутбук с i7 и RTX 3060 по адекватной цене
24
Кто виноват в потере рынка дискретных видеокарт компанией AMD (субъективное мнение)
144
Покупаем игровую консоль на барахолке - на что обратить внимание
34
5 аниме ужасов, которые заставят вас пожалеть, что вы никогда их не смотрели
15

Сейчас обсуждают

Шеша жив!
11:10
ахах, это точно ещё не сомневаюсь, что после падения режима, этот сайт тоже переобуется, сразу появиться статьи какой путлер был плохой, начнут осуждать войну, и банить ватников и кремлеботов)
Невеселая математика - сколько "HIMARS" и его западных "реплик" осталось в распоряжении ВСУ
Урино-терапефтъ
11:09
какой мир был и где?
В 2023 году Украина получит сотни танков Т-72 - запасы советской военной техники исчерпаются нескоро
Ел Гречко
11:09
Блин, отберите у Чимбала мультиметр, убьётся же.
Очередные проблемы Linux систем - как лишиться операционной системы просто установив драйвер
Урино-терапефтъ
11:07
половина ваших не звезди, мы сами с вами даунами отлично справляемся!))
В 2023 году Украина получит сотни танков Т-72 - запасы советской военной техники исчерпаются нескоро
SmaSheR
11:07
Если файл без Х - он либо текстовый, либо тебе его открывать не нужно)
Очередные проблемы Linux систем - как лишиться операционной системы просто установив драйвер
ахахаxа
11:06
длинные очень фейки рассказываешь
«Яндекс» показал концепт обновленных городских карт
Собакевич
11:04
Выполнял аварийную посадку? Катапультировался? Сомневаюсь. Скорее всего ты просто трепло диванное.
Появилось зрелищное видео очередного крушения истребителя F-35 Lighting и катапультирования пилота
SmaSheR
11:04
У него же Arch-дистрибутив с пакманом, там .pkg
Очередные проблемы Linux систем - как лишиться операционной системы просто установив драйвер
Павел Иванов
11:04
Гораздо забавнее будет наблюдать, как эта вата начнет переобуваться в воздухе, когда все закончится :)
Невеселая математика - сколько "HIMARS" и его западных "реплик" осталось в распоряжении ВСУ
Собакевич
11:03
После того, как в России появились СМИ, народ был шокирован обилием авиакатастроф, и подобных событий. Что это значило - самолеты начали валиться пачками? Нет, конечно, просто появились подобные новос...
Появилось зрелищное видео очередного крушения истребителя F-35 Lighting и катапультирования пилота
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем