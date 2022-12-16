Специалисты ассоциации SIA обобщили имеющуюся информацию о планах производителей чипов расширить уже имеющиеся или построить новые предприятия на территории США в ближайшие десять лет. С учётом предприятий поставщиков материалов и химикатов для изготовления чипов, всего на территории 16 штатов за последующие 10 лет будет реализовано более 40 проектов на общую сумму $200 млрд, которые обеспечат работой около 40 000 человек.
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Непосредственно производством чипов будут заниматься 23 новых предприятия, ещё 9 существующих будут расширены. По оценкам специалистов, каждое новое рабочее место в полупроводниковой промышленности США будет создавать 5,7 рабочего места в смежных отраслях экономики. Помимо федеральных субсидий, участники указанных проектов смогут претендовать на льготное кредитование своей деятельности на территории США. В базовом варианте прогноза инвесторами будет потрачено $186,6 млрд на развитие производства чипов в этой стране, но верхняя планка установлена на уровне $346,6 млрд.