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Редакция
Новости Hardware Фома Шилов
Встречаем Новый год с новинками от DeepCool – уникальный корпус и лимитированная СВО уже в РФ
Всё это вы можете купить в российских магазинах, получив международную гарантию и технологическую поддержку
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Многие пользователи привыкли радовать себя и близких компьютерной техникой во время праздничных распродаж. Пожалуй, Новый год – это самое лучшее время для покупок. В данном материале мы расскажем о наиболее интересных новинках DeepCool, которые могут быть интересны нашим читателям.



Процессорный кулер DeepCool LT




Начнём с серии универсальных систем жидкостного охлаждения DeepCool LT для процессоров. Устройство способно похвастать высокой эффективностью, предлагая водяной насос 4-го поколения с усовершенствованными проточными каналами. Основание выполнено из меди, а изюминкой системы можно назвать трёхфазный двигатель, способный вращаться со скоростью 3100 оборотов в минуту. Установлены качественные вентиляторы FK120 и подшипники FDB с тонкой настройкой для генерации максимального давления. Приятный дополнением будет продуманный дизайн, ведь в основе зеркальная система, способная отражать попадающий свет, создавая необычный эффект с помощью встроенной RGB-подсветки. Устройства поддерживают основную часть программ для синхронизации светодиодов и установки скорости вращения кулера, что позволит тонко настроить работу компьютера, добиваясь максимальной эффективности.



Система построена на вентиляторах DeepCool FK120 с гидродинамическим подшипником. За счёт правильного баланса удалось добиться высокой производительности при низком уровне шума. Прочная рама позволит обеспечить длительную эксплуатацию, а заявленный уровень шума при максимальной производительности не превысит ≤32,9 дБ (А). При этом заявленный жизненный цикл достигает 50 000 часов.



Проблем с установкой не возникнет даже у новичков, а специальные прочные кронштейны надёжно удерживают кулер и подходят для большинства актуальных платформ Intel и AMD. Так, вы можете установить DeepCool LT на следующие сокеты Intel: 2066/2011v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155; а также на советы AMD: sTRX4/sTR4/AM5/AM4.



Уже сегодня система жидкостного охлаждения DeepCool LT доступна в магазинах по всему миру. Компания предоставляет пятилетнюю гарантию, а решить проблему вы можете в любой точке планеты, где есть сервисный центр DeepCool. Рекомендованная цена на модель LT720 составляет 155.99 доллара, тогда как за LT520 просят от 125.99 доллара.

Новогодний корпус DeepCool CH510 Limited




Если вы прямо сейчас думаете о сборке нового компьютера, то стоит порадовать себя корпусом из новой лимированной серии DeepCool. На выбор доступен корпус чёрного и белого цвета, а внутри CH510 Limited вы найдёте воздушный кулер AK620 Limited, соседствующий с готовой системой жидкостного охлаждения LS720 Limited. Корпус CH510 Limited выполнен в среднеразмерном форм-факторе и может поддерживать системы СВО с радиатором не больше 360 мм.



Башенный кулер AK620 Limited обладает огромной мощью и состоит из двух радиаторов и шести тепловых трубок с ШИМ-вентиляторами на 120 мм. Он обладает высокой эффективностью, что позволяет использовать его для самых производительных систем. Ну а почитать о преимуществах самой новой системе жидкостного охлаждения LS720 Limited вы могли выше.



Товар уже сегодня доступен для покупки эксклюзивно в России. Не пропустите, ведь перед вами лимитированная серия, купить которую очень скоро будет невозможно.

Корпус DeepCool QUADSTELLAR INFINITY




В начале декабря стало известно о решении возродить легендарную серию корпусов QUADSTELLAR INFINITY. Такое решение понравится энтузиастам, а также тем, кто не привык прятать системный блок под стол, наслаждаясь эстетикой компьютерной техники без ограничений.



Необычная конструкция призвана решить сразу две задачи. В первую очередь она радует своим дизайном и прекрасно подходит для моддига. Корпус оснащён шестью панелями из закалённого стекла, позволяющими открыть те или иные части вашего компьютера на всеобщее обозрение. Передние панели каждой из четырёх капсул открываются, что позволяет обеспечить дополнительный приток воздуха. Кнопка питания находится в самом центре и также дополняет общую эстетику за счёт сходящихся к ней светодиодных RGB-линий.



Новый корпус QUADSTELLAR INFINITY позволяет установить систему жидкостного охлаждения с радиатором до 360 мм или целый набор из девяти кулеров по 120 мм и двух вентиляторов на 80 мм, служащих для увеличения эффективности воздушного потока. Есть отсек для трёх жёстких дисков форм-фактора 3.5 и двух накопителей 2.5. В корпус без проблем поместится видеокарты длиной до 360 мм, а на передней панели разместился порт USB 3.2 Type-C, который служит для быстрого подключения совместимы устройств. Также доступен комбинированный аудио разъём. Рекомендованная цена стартует с 349.99 доллара, а купить корпус вы можете уже сегодня. Полные характеристики доступны в таблице выше.
#сво #deepcool
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