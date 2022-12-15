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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla предложила автовладельцам фирменный твердотельный накопитель за $350
Он точно полезнее свистка за $50.
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Компания Tesla с февраля начнёт поставки фирменных твердотельных накопителей объёмом 1 Тбайт, которые можно установить в перчаточном ящике любой из выпускаемых моделей электромобилей этой марки, чтобы не только хранить записи с бортовых камер, но и локально сохранять игры. Как известно, на этой неделе доступ к играм из каталога Steam получили владельцы рестайлинговых Tesla Model S и Model X, оснащённых бортовой развлекательной системой на основе графического процессора AMD Navi 23 с архитектурой RDNA 2.

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Источник изображения: Tesla

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Tesla подчёркивает, что накопитель создавался с учётом сложных условий эксплуатации в электромобиле — воздействия предельных температур, вибрации и ударов. С этой точки зрения он готов предложить более высокий жизненный ресурс по сравнению с накопителями сторонних марок. Кроме того, скорости чтения и записи достаточно высоки, чтобы любители игр не чувствовали дискомфорта после его установки. За накопитель объёмом 1 Тбайт и комплектный USB-кабель для его подключения фанаты Tesla должны будут отдать $350, но поставки начнутся только в феврале будущего года.

#ssd #твердотельные накопители #tesla #электромобили tesla
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