Напряжённость в отношениях США и Китая по вопросу Тайваня хоть и способствовала увеличению инвестиций TSMC в строительство предприятий на территории штата Аризона, вряд ли сможет повлиять на лидирующие позиции острова в сфере производства передовых полупроводниковых компонентов. Многие аналитики считают, что зависимость большинства стран от Тайваня в сфере производства чипов позволяет в какой-то мере гарантировать неприкосновенность острова с точки зрения региональных конфликтов.
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По информации Business Korea, эксперты советуют Южной Корее брать в этом отношении пример с Тайваня, ведь первая из стран тоже имеет свои геополитически факторы в виде не самого спокойного северного соседа. Если бы Южной Корее удалось стать незаменимым производителем определённых компонентов, то это снизило бы геополитические риски и позволило бы усилить роль страны в глобальных цепочках поставок.