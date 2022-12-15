По мнению аналитиков UBS, спад спроса на ПК в этом году к четвёртому кварталу оставил AMD со складскими запасами центральных процессоров в размере 30 млн штук. Компания, как считают эксперты, должна реализовать все запасы до конца года, а потому в следующем году дела у AMD пойдут лучше, даже если весь рынок ПК сожмётся более чем на 10%.
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По крайней мере, акции AMD могут вырасти в цене, тогда как с начала текущего года они подешевели в два раза. Оптимизм внушают представителям UBS и акции компании Dell, поскольку даже если ёмкость рынка ПК в следующем году сократится до 248 млн штук, текущие котировки акций Dell близки к справедливому уровню. Акции конкурентов немного переоценены, по мнению экспертов UBS, а потому инвесторы имеют больше шансов заработать на акциях Dell, а сама компания сможет увеличить свою долю рынка.