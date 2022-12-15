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Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla собирается в два раза увеличить производительность предприятия в Берлине и приступила к поиску источников воды
Проблема дефицита водных ресурсов остро стояла изначально.
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Как сообщает Reuters, компания Tesla не стала полагаться на инициативу муниципальных властей в предместьях Берлина, где функционирует её предприятие по сборке электромобилей, и самостоятельно намерена модернизировать местную систему водоснабжения, чтобы та справилась с двукратным расширением производственной базы. Представители автопроизводителя заявили, что компания готова финансировать работы по бурению пробных скважин, из которых в дальнейшем можно будет получать воду.

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Источник изображения: Reuters

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Обычно такую деятельность финансируют местные власти, но в данном случае Tesla пытается взять инициативу в свои руки. Активисты и чиновники уже выступают с возражениями, называя водные ресурсы общественным достоянием и высказывая опасения по поводу стремления Tesla ограничить доступ к новым источникам для прочих потребителей в этом регионе. Будет ли компания вкладываться в строительство сопутствующей инфраструктуры, если воду всё же найдут, не уточняется. Именно в Германии Tesla столкнулась как с сильнейшими бюрократическими сложностями, так и с противодействием защитников природы при строительстве первой очереди своего предприятия. Слабость местной системы водоснабжения упоминалась протестующими на ранних этапах реализации проекта, потом к ней присоединилось требование остановить вырубку леса и прекратить строительные работы, шум которых мог беспокоить представителей местной фауны.

#tesla #электромобили tesla #германия #вода #берлин
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