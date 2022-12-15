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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск продал акций Tesla ещё на $3,6 млрд
Достанутся ли эти деньги кредиторам Twitter?
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Буквально вчера стало известно, что Илон Маск (Elon Musk) с понедельника по среду включительно продал 22 млн акций Tesla на общую сумму $3,58 млрд, попутно курс акций компании снизился на 12% и обновил двухлетний минимум. По сути, планомерное снижение котировок на 60% с начала года и привело Илона Маска на второе место в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg, хотя в аналогичном рейтинге Forbes он пока держится за первое. По данным Bloomberg, с начала этого года миллиардер потерял на изменениях курса Tesla примерно $109 млрд.

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Источник изображения: Reuters

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Пока Илон Маск не пояснил, как распорядится вырученными от продажи акций Tesla средствами, но нельзя исключать, что они растворятся в бюджете Twitter, поскольку миллиардер не только активно проводит противоречивые и затратные реформы, но и недавно дал понять, что не собирается брать кредиты под залог акций Tesla для покрытия расходов Twitter и долговых обязательств компании. Недавно глава Tesla также загадочно заявил, что в долгосрочной перспективе акционеры компании выиграют от сделки с Twitter. Всего в этом году Маск продал акций Tesla на сумму $19 млрд, но у него остаётся ещё 424 млн ценных бумаг компании.

#финансы #tesla #илон маск #акции #twitter и илон маск
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