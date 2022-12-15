Достанутся ли эти деньги кредиторам Twitter?

Буквально вчера стало известно, что Илон Маск (Elon Musk) с понедельника по среду включительно продал 22 млн акций Tesla на общую сумму $3,58 млрд, попутно курс акций компании снизился на 12% и обновил двухлетний минимум. По сути, планомерное снижение котировок на 60% с начала года и привело Илона Маска на второе место в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg, хотя в аналогичном рейтинге Forbes он пока держится за первое. По данным Bloomberg, с начала этого года миллиардер потерял на изменениях курса Tesla примерно $109 млрд.

реклама

Источник изображения: Reuters

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке RTX 3070 за 46 тр в E2E4 i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4 Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Пока Илон Маск не пояснил, как распорядится вырученными от продажи акций Tesla средствами, но нельзя исключать, что они растворятся в бюджете Twitter, поскольку миллиардер не только активно проводит противоречивые и затратные реформы, но и недавно дал понять, что не собирается брать кредиты под залог акций Tesla для покрытия расходов Twitter и долговых обязательств компании. Недавно глава Tesla также загадочно заявил, что в долгосрочной перспективе акционеры компании выиграют от сделки с Twitter. Всего в этом году Маск продал акций Tesla на сумму $19 млрд, но у него остаётся ещё 424 млн ценных бумаг компании.