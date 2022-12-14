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Редакция
Новости Hardware Фома Шилов
Ручной пылесос Xiaomi Deerma Vacuum Cleaner подешевел на 46% и стоит всего 2733 рубля
Устройство обладает отличными показателями мощности и способно решить проблемы пыли и мусора в вашем доме
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Уборка по дому утомляет не меньше, чем тяжёлый физический труд, ведь вам приходится тащить за собой большой пылесос, постоянно наклоняться и бегать к розетке, переходят из одной комнаты в другую. После такой процедуры портится настроение, а в итоге вместо развлечений приходится долго отдыхать. Xiaomi Deerma Vacuum Cleaner совмещает лучшее от ручного и стационарного пылесоса, ведь он способен работать сразу в двух режимах.



Внутри находится мощный двигатель, а особая конструкция воздуховодов позволяет снизить сопротивление воздуха. Благодаря этому мощность не теряется даже если пылесборник переполнен. Уборка при помощи Xiaomi Deerma Vacuum Cleaner не вызывает усталости, ведь его вес равен всего 2.2 килограмма. Мощность электродвигателя позволяет удалять даже сильно въевшуюся пыль, а также проникать в глубокие щели. Ваша квартира станет чистой, а уборка быстрой и лёгкой.



В комплекте вы найдёте сразу три насадки: стандартную, щётку для ворса и щелевую. Эргономичная рукоятка не вызывает болей в руках, а тройная фильтрация при помощи НЕРА-фильтра гарантирует, что ни одна пылинка не попадёт обратно в комнату. Пылесборник прозрачный, что позволяет следить за накоплением мусора, не перегружая устройство во время уборки. За счёт удобной конструкции вы можете использовать удлинительную трубку, а значит вам не придётся наклоняться. Ну а для диванов и других поверхностей можно перевести пылесос в сложенное положение. Объём пылесборника равен 0.8 литра, что позволяет не думать о частом переполнении. Длина шнура достигает 4.5 метра, а аккумулятор не предусмотрен.



Xiaomi Deerma Vacuum Cleaner функциональный и недорогой, ну а на распродаже вы можете купить его со скидкой в 46% всего за 2733 рубля. Переходите по ссылке, где есть подробное описание, ну или сразу же кладите пылесос в корзину, ведь скидка не будет вечной.
#deerma #smart life
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