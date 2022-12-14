Amazon при этом их уже использует.

Цепочка санкционных ограничений, заложенных участниками так называемого Вассенарского соглашения ещё в 1996 году, по информации Financial Times, приводит к не самым приятным для китайской полупроводниковой отрасли последствиям. Британский холдинг Arm постановил, что его передовые процессорные архитектуры Neoverse V1 и V2 не могут быть переданы клиентам из КНР, поскольку они позволяют создавать процессоры с достаточно высоким уровнем быстродействия и при этом используют разработанные в США технологии. Последняя из стран в данном случае имеет право накладывать запрет на экспорт таких лицензий в КНР.

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Источник изображения: Tech Times

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С подобными ограничениями осенью этого года уже столкнулась NVIDIA, которой пришлось срочно наладить выпуск специальных ускорителей вычислений A800 со сниженным уровнем быстродействия, чтобы не потерять доход на китайском рынке серверных решений в сумме до $400 млн. Как отмечает первоисточник, китайская компания Alibaba уже столкнулась с невозможностью купить лицензии Arm на использование архитектур Neoverse V1 и V2 в своих новых процессорах. При этом ограничения не распространяются на архитектуру Neoverse N2, но она обеспечивает более низкий уровень быстродействия.