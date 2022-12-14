Американские компании не ограничены в такой степени, как ASML.

Как известно, власти США пытаются надавить на нидерландских коллег, чтобы синхронизировать усилия по реализации антикитайских санкций, но в самих Нидерландах от реализации данных мер не в восторге не только правительственные чиновники, но и непосредственно руководство ASML — крупнейшего поставщика передового литографического оборудования в мире, как даёт понять Reuters после изучения интервью генерального директора компании Петера Веннинка (Peter Wennink) местным СМИ.

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Источник изображения: Reuters

В структуре выручки ASML на Китай сейчас приходится не более 15%, но американские поставщики схожего оборудования, по словам Веннинка, до сих пор могут получать до 25-30% совокупной выручки на китайском направлении. Получается, что фактически санкции не особо ограничивают американские компании в возможности торговать с Китаем, и это кажется главе ASML несправедливым.

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Тем более, как заявляет он, что для изготовления чипов военного назначения обычно используются техпроцессы, считавшиеся актуальными 10-15 лет назад, а соответствующее оборудование в Китай спокойно поставляется до сих пор. Ограничивать ASML в возможностях продавать в Китай более современное оборудование было бы не очень разумно, но власти США именно так и поступили. По их просьбе власти Нидерландов с 2019 года запретили ASML продавать китайским клиентам сканеры для работы с EUV-литографией.