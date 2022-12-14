Но только в дорогих Model X и Model S свежих лет выпуска.

После относительно недавнего рестайлинга бортовые развлекательные системы электромобилей Tesla Model S и Model X получили графический процессор AMD Navi 23 с архитектурой RDNA 2, который позволяет им сравниться по уровню быстродействия с игровыми консолями Sony и Microsoft, продающимися в магазинах в настоящее время. На этой неделе Tesla дала понять, что реализовала поддержку каталога Steam со стороны своей экосистемы, хотя обещала сделать это ещё где-то в августе.

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Источник изображения: Tesla

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Судя по демонстрационному ролику, автовладельцам уже доступна возможность запуска игры Cyberpunk 2077 на бортовом развлекательном компьютере, но это касается лишь обладателей Model X и Model S двух последних лет выпуска, тогда как машины предыдущего поколения и более доступные Model Y и Model 3 такой возможности лишены. В целом, со временем совместимость будет подтверждена и для многих других игр из каталога Steam. Правда, запускать их можно будет только на неподвижном электромобиле — по крайней мере, на центральном дисплее, хотя в салоне рестайлинговых Model S и Model X есть и дополнительный дисплей, предназначенный для пассажиров заднего ряда.