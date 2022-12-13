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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Даже в следующем году Китай останется крупнейшим покупателем литографического оборудования
Обеспокоенность США конкуренцией возникла не на пустом месте.
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Прежде чем сократиться до $91,2 млрд в следующем году, как ожидает отраслевая ассоциация SEMI, расходы производителей чипов на покупку технологического оборудования в этом году последовательно вырастут на 5,9% до $108,5 млрд и обновят исторический рекорд. Основная часть затрат придётся на оборудование для обработки кремниевых пластин — $94,8 млрд по итогам текущего года.

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Источник изображения: GlobalFoundries

В региональном выражении в тройку крупнейших покупателей подобного оборудования входят Китай, Тайвань и Южная Корея, причём первый лидирует с 2020 года и не собирается уступать конкурентам даже по итогам не самого простого, как ожидается, для отрасли 2023 года. Лишь в 2024 году Тайваню удастся вернуть себе лидерство. По всей видимости, к тому времени эффект американских санкций уже скажется на способности китайских производителей чипов закупать оборудование.

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Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
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Примечательно, что в текущем году более половины расходов всех участников отрасли придётся на приобретение оборудования для производства логических микросхем и контрактного выпуска компонентов — сумма достигнет $53 млрд, последовательно увеличившись на 16%. В следующем году она сократится на 9% от уровня текущего. Оборудование для выпуска памяти типа DRAM потребует от её производителей по итогам этого года расходов в размере $14,3 млрд, а твердотельной памяти — $19 млрд. Профильные расходы в следующем году сократятся на 25% и 36% соответственно.

#аналитика #финансы #полупроводники #китай #тайвань #китайские производители
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