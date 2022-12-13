Оказавшись почти в полной технологической блокаде, КНР намеревается стимулировать развитие национальной полупроводниковой отрасли за счёт целевых субсидий, как отмечает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. Уже со следующего квартала власти Китая могут начать выделение субсидий на общую сумму $143 млрд, что по текущему курсу соответствует более красивой сумме в 1 трлн юаней.
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Предполагается, что китайские производители чипов смогут претендовать не только на налоговые послабления, но и на субсидии в размере 20% затрат на приобретение технологического оборудования, но только при условии, что последнее будет выпущено в Китае. Местные производители такого оборудования в КНР имеются, но вопрос заключается в том, как подобные субсидии позволят отрасли преодолеть западные санкции. По всей видимости, стимулирование спроса на отечественное оборудование усилит приток средств к производителям, и те смогут активнее осваивать новые литографические технологии.