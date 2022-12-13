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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
IBM поможет японским партнёрам наладить выпуск передовых чипов
По 2-нм нормам.
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Как отмечает Reuters, недавно основанному при участии японского правительства контрактному производителю чипов Rapidus помощь в освоении передовых технологий окажет американская корпорация IBM, которая не до конца утратила компетенции в сфере литографии. Ранее сообщалось, что Rapidus намеревается ко второй половине текущего десятилетия организовать в Японии выпуск чипов с использованием 2-нм технологии.

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Источник изображения: Reuters

По словам руководства молодого японского производителя, на освоение опытного производства передовых чипов в этой стране уйдёт несколько триллионов иен. Об источниках финансирования и предполагаемом месте строительства профильного предприятия ничего не сообщается. В прошлом месяце японские власти сообщили о намерениях вложить $500 млн в капитал Rapidus. Поддержку компании будут оказывать и другие акционеры в лице Sony и NEC, помимо прочих.

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Как отметили представители IBM, японским компаниям не придётся начинать путь к освоению передовых технологий типа 2-нм буквально «с чистого листа». Японские специалисты Rapidus в рамках соглашения с IBM отправятся на стажировку в штат Нью-Йорк, где у последней из компаний располагается профильный исследовательский центр.

#полупроводники #литографическое производство #ibm #япония
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