Подробности будут объявлены в ближайшие недели.

Как сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на Bloomberg News, чиновникам в Нидерландах и Японии удалось достичь согласия по принципиальным моментам с экспортными ограничениями США, которые были направлены против Китая в начале октября. Напомним, они касались запрета на поставку в КНР из других стран оборудования, позволяющего выпускать логические микросхемы по технологии 16 нм и более продвинутым, а также оперативную память по 18-нм технологии или более современной, плюс твердотельную память с количеством слоёв более 128 штук.

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Источник изображения: Reuters

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Ряд ведущих поставщиков литографического оборудования, позволяющего выпускать всю перечисленную продукцию, сосредоточен в США, но ASML (Нидерланды) и Tokyo Electron (Япония) могли лишь отчасти подпадать под эти ограничения, поскольку они касались только оборудования с технологиями американского происхождения. Формально, Япония и Нидерланды до сих пор сохраняли возможность поставок в Китай относительно современного оборудования для выпуска чипов. По словам Bloomberg, о результатах достигнутых США, Японией и Нидерландами соглашений станет известно в ближайшие недели.