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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Флагманский Xiaomi 13 Pro поступит в продажу 14 декабря, но пока только в Китае
Глобальная версия выйдет позже.
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Компания Xiaomi официально представила свой флагманский смартфон Xiaomi 13 Pro. Новый аппарат получился больше по размерам модели Xiaomi 13 (про неё сегодня мы тоже поговорим) и может похвастаться более производительной начинкой.

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Xiaomi 13 Pro оснащён экраном Samsung AMOLED последнего поколения E6 с диагональю 6,73 дюйма, разрешением 2K (3200 x 1440 пикселей) и кадровой частотой 120 Гц. Последняя может подвергаться принудительной регулировки в диапазоне от 1 до 120 Гц с шагом в 1 Гц). Для дисплея также актуальны следующие характеристики и технологии: HLG, HDR10+, Dolby Vision, защитное стекло Gorilla Glass Victus. Если говорить про защиту, то аппарат получил поддержку стандарта IP68.

Смартфон Xiaomi 13 Pro построен на базе однокристальной платформы Snapdragon 8 Gen 2. Охлаждение для топовой модели обеспечивается с помощью испарительной камеры общей площадью 3400 мм2, что более чем на 1200 мм2 меньше, чем у базовой модели. Пользователи смогут выбрать себе аппараты с 8 или 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X-8533, а также 128, 256 и 512 Гбайт флеш-памяти накопителя UFS 4.0 со скоростью до 3,5 Гбайт/с.

Xiaomi 13 Pro также получила самые лучшие оптические модули — на тыльной стороне их сразу три. Главный из них построен на базе 50-Мп датчика изображения Sony IMX989 диагональю 1 дюйм и с пикселями размером 1,6 мкм. В дополнение к нему расположен модуль с оптикой Leica с диафрагмой f/1.9 и оптической стабилизацией Hyper OIS.

Телефотомодуль построен на 50-Мп датчике изображения с объективом Leica Floating Lens с апертурой f/2.0. Он также предлагает 3-кратный оптический зум, а минимальное фокусное расстояние при этом составляет всего 10 см. Третий модуль — это широкоугольная камера на 50-Мп сенсоре и с 14-мм оптикой со светосилой f/2.2.

Xiaomi 13 Pro оснащён батареей ёмкостью 4820мА·ч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт (за это отвечает фирменный чип Surge G1). Беспроводную зарядку можно также использовать для заряжания других устройств мощностью до 10 Вт.

Xiaomi 13 Pro будет доступен в трёх цветах: чёрном, зелёном и белом. Корпус смартфона сделан их алюминия и керамики. Производитель также намерен выпустить версию в светло-голубом цвете, тыльную панель в таком случае будет покрывать особый материал — «нанокожа», защищённая от грязи специальным покрытием.

Цены в зависимости от конфигурации следующие:

  • Xiaomi 13 Pro с 8/128 Гбайт (оперативная память/объём основного накопителя) — 4999 юаней (около $718);
  • Xiaomi 13 Pro с 8/256 Гбайт — 5399 юаней (около $776);
  • Xiaomi 13 Pro с 12/256 Гбайт — 5799 юаней (около $833);
  • Xiaomi 13 Pro с 12/512 Гбайт — 6299 юаней (около $905).

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В продажу Xiaomi 13 Pro должна поступить уже с 14 декабря, но тут есть важное обстоятельство. Пока производитель подготовил версию для китайского рынка, запуск глобальной версии состоится чуть позже.

#смартфоны #xiaomi #xiaomi 13 pro
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