Южнокорейский ресурс The Elec невольно напомнил о существовании местных контрактных производителей чипов «второго эшелона», сообщив о снижении спроса на их услуги со стороны клиентов. Если в разгар пандемии бронировались производственные мощности всех доступных компаний, оказывающих такие услуги, то теперь отток заказов снижает степень загрузки конвейера многих корейских производителей. Тенденция остро проявила себя в текущем квартале и может усилиться в следующем полугодии.
реклама
Samsung Electronics в эту выборку не попала, поскольку способна предложить клиентам передовые техпроцессы, до сих пор пользующиеся высоким спросом. Проблемы наблюдаются у компаний DB Hitek, Key Foundry, Magnachip и SK hynix System IC. Первая из них в первой половине текущего года могла похвастать степенью загрузки конвейера в 97,9%, но теперь она снизилась до 80%. У прочих корейских контрактных производителей чипов она упала до уровня 70-80%. В случае с контрактным подразделением SK hynix ситуацию усугубляют локдауны в Китае, где у компании расположены производственные мощности. В целом в отрасли сохраняется спрос на силовую электронику и микроконтроллеры, которые востребованы тем же автомобильным сегментом.