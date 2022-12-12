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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung Electronics не стала сокращать капитальные затраты в этом году
И пока не готова урезать бюджет на исследования в следующем году.
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24 ядерный 13900K - смотри цену
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-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Поскольку на рынке микросхем памяти давно назрел кризис перепроизводства, многие производители решились на снижение капитальных затрат в текущем году, а также пересмотрели бюджеты на следующий год. Как сообщает издание DigiTimes, корейский гигант Samsung Electronics не только не стал снижать капитальные затраты в текущем году, но и пока не стал сокращать бюджет на исследования и разработки на следующий год.

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Источник изображения: Samsung Electronics

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
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5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
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Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Компания является крупнейшим поставщиком полупроводниковой продукции в мире в показателях выручки, а потому имеет больший запас финансовой прочности в кризисной ситуации. При этом для сохранения своих ведущих позиций на рынке Samsung считает необходимым вкладывать средства в будущие технологии и сохранение адекватного производственного потенциала.

#samsung #финансы #полупроводники #samsung electronics
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