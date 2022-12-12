Поскольку на рынке микросхем памяти давно назрел кризис перепроизводства, многие производители решились на снижение капитальных затрат в текущем году, а также пересмотрели бюджеты на следующий год. Как сообщает издание DigiTimes, корейский гигант Samsung Electronics не только не стал снижать капитальные затраты в текущем году, но и пока не стал сокращать бюджет на исследования и разработки на следующий год.
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Компания является крупнейшим поставщиком полупроводниковой продукции в мире в показателях выручки, а потому имеет больший запас финансовой прочности в кризисной ситуации. При этом для сохранения своих ведущих позиций на рынке Samsung считает необходимым вкладывать средства в будущие технологии и сохранение адекватного производственного потенциала.