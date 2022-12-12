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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC в третьем квартале увеличила свою долю рынка до 56,1%
В этом ей помогли заказы на процессоры для Apple iPhone.
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24 ядерный 13900K - смотри цену
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3070 Ti за 50 тр
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Опубликованные на прошлой неделе данные TrendForce позволяют судить, что в третьем квартале компания TSMC увеличивала не только выручку, но и свою долю на рынке услуг по контрактному производству полупроводниковой продукции. В четвёртом квартале, как ожидается, выручка от реализации 6-нм и 7-нм компонентов будет снижаться из-за перепроизводства в сегменте потребительской электроники, но негативная тенденция будет компенсирована ростом спроса на 4-нм и 5-нм продукцию. В итоге выручка TSMC в четвёртом квартале сохранится на уровне третьего.

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Источник изображения: TSMC

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
4080 MSI Gaming в продаже
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Выручка TSMC в третьем квартале последовательно выросла на 11,1%, во многом благодаря стабильному спросу на чипы для Apple iPhone нового поколения. Это позволило компании увеличить свою рыночную долю с 53,4 до 56,1%. Корейская Samsung Electronics сохраняет вторую позицию, но её доля в третьем квартале последовательно сократилась с 16,4 до 15,5%. Отчасти это было обусловлено ослаблением южнокорейской валюты, выручка компании последовательно сократилась на 0,1%. Впрочем, даже эта компания получила выгоду от заказов на компоненты для новых Apple iPhone, и без этого фактора картина третьего квартала была бы менее привлекательной.

#samsung #apple #полупроводники #литографическое производство #tsmc
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