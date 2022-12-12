В этом ей помогли заказы на процессоры для Apple iPhone.

Опубликованные на прошлой неделе данные TrendForce позволяют судить, что в третьем квартале компания TSMC увеличивала не только выручку, но и свою долю на рынке услуг по контрактному производству полупроводниковой продукции. В четвёртом квартале, как ожидается, выручка от реализации 6-нм и 7-нм компонентов будет снижаться из-за перепроизводства в сегменте потребительской электроники, но негативная тенденция будет компенсирована ростом спроса на 4-нм и 5-нм продукцию. В итоге выручка TSMC в четвёртом квартале сохранится на уровне третьего.

реклама

Источник изображения: TSMC

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 4080 MSI Gaming в продаже 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Выручка TSMC в третьем квартале последовательно выросла на 11,1%, во многом благодаря стабильному спросу на чипы для Apple iPhone нового поколения. Это позволило компании увеличить свою рыночную долю с 53,4 до 56,1%. Корейская Samsung Electronics сохраняет вторую позицию, но её доля в третьем квартале последовательно сократилась с 16,4 до 15,5%. Отчасти это было обусловлено ослаблением южнокорейской валюты, выручка компании последовательно сократилась на 0,1%. Впрочем, даже эта компания получила выгоду от заказов на компоненты для новых Apple iPhone, и без этого фактора картина третьего квартала была бы менее привлекательной.