Опубликованные на прошлой неделе данные TrendForce позволяют судить, что в третьем квартале компания TSMC увеличивала не только выручку, но и свою долю на рынке услуг по контрактному производству полупроводниковой продукции. В четвёртом квартале, как ожидается, выручка от реализации 6-нм и 7-нм компонентов будет снижаться из-за перепроизводства в сегменте потребительской электроники, но негативная тенденция будет компенсирована ростом спроса на 4-нм и 5-нм продукцию. В итоге выручка TSMC в четвёртом квартале сохранится на уровне третьего.
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Выручка TSMC в третьем квартале последовательно выросла на 11,1%, во многом благодаря стабильному спросу на чипы для Apple iPhone нового поколения. Это позволило компании увеличить свою рыночную долю с 53,4 до 56,1%. Корейская Samsung Electronics сохраняет вторую позицию, но её доля в третьем квартале последовательно сократилась с 16,4 до 15,5%. Отчасти это было обусловлено ослаблением южнокорейской валюты, выручка компании последовательно сократилась на 0,1%. Впрочем, даже эта компания получила выгоду от заказов на компоненты для новых Apple iPhone, и без этого фактора картина третьего квартала была бы менее привлекательной.