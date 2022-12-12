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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple будет получать до трети всех выпускаемых TSMC в Аризоне чипов
Но в масштабах всего бизнеса компании это будет довольно мало.
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В традиционной для Bloomberg воскресной рубрике описываются новостные поводы, которые на прошлой неделе были связаны с планами и текущей деятельностью компании Apple. Как известно, в Аризоне состоялась церемония, посвящённая началу монтажа оборудования в корпусах первого предприятия, которое к 2024 году сможет наладить выпуск 4-нм продукции, в том числе и для компании Apple.

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Источник изображения: TSMC

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По данным источника, в 2024 году предприятие TSMC в Аризоне сможет ежемесячно обрабатывать не более 20 тысяч кремниевых пластин. Компания Apple сможет на правах крупнейшего клиента претендовать примерно на треть этого количества. Важно понимать, по словам представителей Bloomberg, что в масштабах бизнеса Apple это не так много, а 4-нм техпроцесс по меркам 2024 года не будет являться передовым. Другими словами, Apple сможет использовать продукцию американского предприятия TSMC на не самых ответственных направлениях деятельности, а основные объёмы чипов по-прежнему будет получать с Тайваня.

#apple #полупроводники #литографическое производство #tsmc
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