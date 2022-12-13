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Редакция
Новости Hardware Фома Шилов
Электрическая зубная щётка Xiaomi Nandme NX-8000 с датчиком давления на AliExpress со скидкой 27%
В комплекте идёт 12 насадок, а все покупатели получают бесплатную нить для зубов
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Стоматологи уверяют, что многие люди не умеют правильно чистить зубы. Рекомендуется использовать один из популярных методов, ну а в пример приводят методику Басса. Вполне возможно, что перед сном, когда вы никуда не спешите, можно уделить дополнительное внимание тщательной очистке полости рта, но утром сложные методики подходят далеко не всем. Проблему можно решить с помощью зубной щётки Xiaomi Nandme NX-8000. Это высокотехнологичный инструмент, способный взять на себя заботу о ваших зубах. Если вы заинтригованы, то переходите по ссылке на AliExpress, где во время акции можно получить скидку в размере 27%. Стандартная цена равняется 62.49 доллара, ну а сегодня вы можете купить щётку всего за 45.62 доллара. И это ещё не всё, ведь с купоном «GXBAF61» можно сэкономить ещё 3 доллара, получив в подарок упаковку с зубной нитью.



Давайте подробнее изучим характеристики NX-8000. Прежде всего стоит указать на функцию интеллектуальной очистки зубов. Многие пользователи, купившие мощные электрические щётки, жалуются на неудобство, боли и даже кровотечения. Происходит это из-за сильного нажима, ну а NX-8000 будет следить за процессом очистки, ведь если вы приложите слишком много усилий, загорится жёлтый индикатор, а сама щётка начнёт вибрировать. Кроме того, щётка отслеживает оптимальное время для смены насадки. Стоматологи рекомендуют делать это раз в 3 месяца, ну а ваша NX-8000 сама подскажет, когда это стоит сделать. Также есть удобная 2-минутная программа, которая рассчитана на полноценную очистку полости рта. Каждые 30 секунд наступает пауза, во время которой нужно сменить область очистки.



NX-8000 способна проработать от одной зарядки внушительные 200 дней, а в расчёт берётся 400 полноценных циклов (утром и вечером). За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 2900 мАч, ну а одной зарядки достаточно на полгода работы без поиска проводов, а значит можно отправляться в длительное путешествие налегке. Скорость вибрации достигает 41 000 оборотов в минуту, что позволяет проводить глубокую очистку полости рта. Доступны 5 режимов, каждый из которых предусматривает свой алгоритм работы: чувствительный, очищающий, осветляющий, полирующий и массаж дёсен. Первый подходит для новичков или людей с повреждёнными или чувствительными дёснами. Второй предусматривает ежедневную очистку, ну а остальные можно использовать в качестве дополнительных для получения быстрых и видимых результатов.



В комплекте каждый покупатель NX-8000 найдёт 12 насадок. Этого будет достаточно ровно на 3 года, избавляя вас от поиска аксессуаров в течение длительного срока. Ну а если за это время щётка выйдет из строя, то производитель заранее побеспокоился о том, чтобы покупатели не чувствовали себя неуютно. Вам нужно записать видео, в котором описывается проблема, а после прислать его в службу поддержки клиентов. После быстрого рассмотрения вам пришлют новую щётку без длительных разбирательств и выяснения всех обстоятельств. Щётка не боится воды и получила защиту по стандарту IXP 7. Сменные насадки могут похвастать щетинками Dupont, что гарантирует не только высокое качество, но и долговечность на протяжение всего срока работы.

Купить Xiaomi Nandme NX-8000

#nandme
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John Doe
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