Современные зубные щётки обладают массой технологических новшеств, но имеют один огромный недостаток в виде небольшого срока автономной работы. Особенно часто случаются всякие неожиданности, когда вам нужно отправиться в срочную командировку или выехать за город. Вы можете забыть зарядное устройство, а в результате вынуждены будете покупать новую щётку или вовсе ходить с грязными зубами. Если вам знакомы все эти проблемы, то самое время присмотреться к NX-7000, которая предлагает до 365 дней автономной работы.
Устройство выпущено брендом Nandme, входящим в экосистему Xiaomi и способно выполнять полный цикл очистки 2 раза в сутки на протяжение целого года. Просто зарядите щётку один раз, а после можете отложить провода в сторону. Если вы заинтересовались предложением, то переходите по ссылке на AliExpress. Стандартная стоимость равняется 49.99 доллара, ну а во время акции вы можете купить щётку всего за 36.49 доллара, что позволяет сэкономить целых 27%. Ну и не забывайте, что можно ввести код купона GXBAF53, что позволит сэкономить ещё 3 доллара, а также получить в подарок бесплатную коробку с зубной нитью.
Ну а если вы пока не готовы сделать заказ, то давайте изучим основные характеристики NX-7000. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 2600 мАч, работающий в тандеме с продвинутой технологией осевого звукового мотора, способной снижать потери тока, что позволяет продлить время работы до невероятных 365 дней. Зарядка осуществляется при помощи кабеля посредством универсального USB-C, а значит подойдёт обычное устройство от вашего смартфона. Для удобства пользования присутствуют 15 режимов работы, что позволит тонко настроить щётку не только продвинутым пользователям, но и новичкам.
Давайте перечислим основные режимы: для чувствительных зубов, для ежедневной очистки, с отбеливающим эффектом, полировка и массаж дёсен. Ну а для каждого из режимов можно установить три различных типа интенсивности. Производитель отмечает, что все режимы имеют разную интенсивность, а в итоге щётка подходит даже для пожилых людей, а также пользователей с чувствительными зубами. Максимальная мощность достигает 41 000 колебаний в минуту, что позволяет не только поддерживать зубы в чистоте, но и вернуть былой блеск, удалив жёлтый налёт от сигарет. Сам мотор выполнен по технологии магнитной левитации класса 4.0. Благодаря этому зубная паста во время очистки будет проникать в мельчайшие щели между зубами, превращаясь в густую пену. Никаких остатков пищи, а значит можно забыть о неприятном запахе изо рта, мешающем социализации и поиске друзей.
Стоматологи рекомендуют менять щётку раз в 3 месяца. Что же, с NX-7000 у вас не будет такой проблемы, ведь в комплекте идёт сразу 12 насадок, которых хватит на 3 года использования. Это ещё один плюс, ведь поиск аксессуаров часто ни к чему не приводит, а в результате ещё рабочие устройства приходится выбрасывать. Nandme уверена в качестве товара, поэтому предоставляет 3 года полной гарантии. Если ваша щётка выйдет из строя, вам не придётся отправлять её обратно, ждать подтверждения, а после доказывать, что это не вы её сломали. Просто запишите видео и отошлите его производителю. В ответ можно получить новенькую щётку без проблем и ожиданий. На выбор доступны два цвета: синий и белый. Каждый из них обладает своими преимуществами, ну а если вам сложно выбрать, купите сразу две, а после подарите щётку кому-то из своих родных и близких.
На самом деле это далеко не всё, что можно сказать об электрической зубной щётке NX-7000. Например, она защищена от воды по стандарту IPX7, а производитель рекомендует тщательно промывать её под напором после каждой очистки. Если у вас есть вопросы, переходите по ссылке, где вы найдёте не только описание товара, но и получите возможность сделать заказ.