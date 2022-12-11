И предостерегли другие страны от повторения этой ошибки.

Как заявило англоязычное издание South China Morning Post, проправительственные СМИ в КНР в лице газеты Global Times выступили с критикой недавно прошедшей в Аризоне церемонии, на которой руководство TSMC подтвердило намерения построить в этом штате второе предприятие, освоить выпуск 3-нм продукции с 2026 года и увеличить объёмы контрактного производства чипов относительно первоначальных планов.

реклама

Источник изображения: Bloomberg

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 4080 MSI Gaming в продаже 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Само по себе решение TSMC освоить в США выпуск передовых чипов, по мнению китайской прессы, говорит о том, что власти страны обманом вовлекли компанию в этот проект. Тем самым, как считают проправительственные силы КНР, с территории Тайваня «похищается наиболее важная технология в мире». Как известно, официально власти КНР считают Тайвань своей территорией. Всё это приведёт к «опустошению» не только Тайваня, но и других стран, которые будут готовы сотрудничать с США и переносить свои производства на их территорию, как считают китайские СМИ. Инвестиции TSMC в американскую экономику они назвали «тёмным поворотом» в истории мировой полупроводниковой промышленности. Действия США они сравнили с поведением слона в посудной лавке, «разрушающего рынок на части».