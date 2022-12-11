Как заявило англоязычное издание South China Morning Post, проправительственные СМИ в КНР в лице газеты Global Times выступили с критикой недавно прошедшей в Аризоне церемонии, на которой руководство TSMC подтвердило намерения построить в этом штате второе предприятие, освоить выпуск 3-нм продукции с 2026 года и увеличить объёмы контрактного производства чипов относительно первоначальных планов.
реклама
Само по себе решение TSMC освоить в США выпуск передовых чипов, по мнению китайской прессы, говорит о том, что власти страны обманом вовлекли компанию в этот проект. Тем самым, как считают проправительственные силы КНР, с территории Тайваня «похищается наиболее важная технология в мире». Как известно, официально власти КНР считают Тайвань своей территорией. Всё это приведёт к «опустошению» не только Тайваня, но и других стран, которые будут готовы сотрудничать с США и переносить свои производства на их территорию, как считают китайские СМИ. Инвестиции TSMC в американскую экономику они назвали «тёмным поворотом» в истории мировой полупроводниковой промышленности. Действия США они сравнили с поведением слона в посудной лавке, «разрушающего рынок на части».