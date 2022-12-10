Они были заказаны с нарушением принятых процедур.

Призывы нового владельца Twitter Илона Маска (Elon Musk) к сотрудникам с просьбой или работать самоотверженно, или покинуть компанию нашли отклик лишь у части персонала, в результате чего штат социальной сети с конца октября сократился в среднем в два раза. Как сообщает Bloomberg, проблема возникла и с нежеланием нового руководства Twitter платить по счетам старого, в результате чего контрагенты были вынуждены обратиться в суд.

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Источник изображения: Bloomberg

В частности, Twitter не сочла нужным заплатить $197 725 за два перелёта на бизнес-джете, которые 26 октября совершила директор по маркетингу Twitter Лесли Берланд (Leslie Berland) из Нью-Джерси в Сан-Франциско и обратно. Перелёты по служебной необходимости были осуществлены в тот самый день, когда Илон Маск купил компанию Twitter. В начале ноября он уволил Лесли Берланд, а компания Private Jet Services так и не получила от Twitter оплату за осуществлённые авиаперевозки, после чего была вынуждена подать в суд.

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По мнению нового руководства Twitter, при оформлении брони на эти перелёты была нарушена процедура, но авиаперевозчик заявил, что подобные отступления случались и ранее — для заказа самолётов руководителям Twitter до вступления Илона Маска в права владельца бизнеса было достаточно отправить электронное письмо с заявкой или текстовое сообщение. Истец также сообщает, что бывший генеральный директор Параг Агравал (Parag Agrawal) успел подписать заявку на списание этих расходов, пока ещё находился в должности. Перелёт Лесли Берланд требовался срочно, поскольку она была вовлечена в переговоры с Илоном Маском, который в итоге и купил социальную сеть. Данные аргументы не заставили новое руководство компании пересмотреть позицию, а потому авиаперевозчик вынужден требовать оплаты своих услуг через суд.