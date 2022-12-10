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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Олаф Шольц заинтересован в появлении в Германии новых предприятий по выпуску чипов
Страна может выйти на ведущие позиции в регионе.
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По данным Reuters, бундесканцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) во время своего выступления на одном из вчерашних мероприятий выразил готовность всячески содействовать появлению на территории страны новых производств, связанных с полупроводниковыми компонентами. Со временем профильные инвестиции, по его словам, позволят Германии стать крупным игроком в этой сфере.

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Источник изображения: Reuters

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«Мы могли бы создать экосистему, которая способствовала бы сохранению безмятежности в Европейском Союзе, подтверждая, что мы не зависим от других регионов», — буквально заявил Олаф Шольц. Власти Германии, по его словам, интенсивно работают над восстановлением производства полупроводниковой продукции в стране. Впрочем, не следует забывать о деятельности GlobalFoundries в окрестностях Дрездена — здесь выпускаются компоненты для AMD и других заказчиков, хотя нельзя утверждать, что эта компания заинтересована в использовании для соответствующих нужд именно передовых техпроцессов. В Германии также будет построено два предприятия Intel по тестированию и упаковке чипов, а слухи приписывают TSMC ведение переговоров с местными властями о строительстве своего предприятия в данной стране.

#полупроводники #германия #олаф шольц
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