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Редакция
Новости Hardware Фома Шилов
Новая портативная колонка Tronsmart Bang SE с автономностью до 24 часов получила 22% скидку
Выражение «с музыкой по жизни» в данном случае актуально, как никогда
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Tronsmart имеет статус одного из самых узнаваемых производителей портативных колонок не только на российском, но и на мировом рынке. Серия Bang прекрасно подходит для тех, кто привык идти с музыкой по жизни, а совсем недавно компания представила новую колонку Bang Mini, отличающуюся качественным звучанием и разумной ценой. Похоже, Tronsmart решила не останавливаться на достигнутом, ведь впервые компания выпускает портативную колонку, способную работать на протяжении 24 часов без дополнительной подзарядки.



Bang SE может похвастать впечатляющей стереосистемой с мощностью 40 Вт, способную дарить качественный звук как в помещении, так и на открытом воздухе. Внутри расположилась 2 полнодиапазонных динамика на 3.1 дюйма каждый. Слушать треки с помощью новинки – это настоящее удовольствие, а для усиления ощущений можно включить функцию SoundPulse. Система будет усиливать басы, что подарит вам ещё более чёткое звучание. Ну а для тех, кому всего этого покажется мало, доступны спецэффекты, когда яркие светодиоды будут плясать в такт раздающейся музыке. Это позволит не только наполнить вашу вечеринку качественной музыкой, но и создать настоящее световое шоу. Просто возьмите Bang SE, ведь колонка компактная, а благодаря удобной ручке её легко носить с собой.



Если вас пригласили на рыбалку или вечеринка состоится в бассейне, не стоит волноваться. Колонка имеет защиту IPX6, что гарантирует работу даже во время небольшого дождя. Плясать под ливнем производитель не советует, в остальном вас никто не ограничивает. Благодаря использованию энергосберегающих технологий удалось добиться рекордной автономности, ведь Bang SE действительно способна работать от одного заряда ровно сутки. Если у ваших знакомых и друзей разрядился смартфон, то вы можете поделиться с ними энергией, ведь колонка выступает также в качестве внешнего аккумулятора. При желании можно объединить несколько Bang SE в единую систему, что усилит звучание, сделав его более громким, а звуковое поле широким.



Доступны несколько популярных портов, а при необходимости колонка умеет считывать данные с TF-карты. Вы можете передавать свои треки по Bluetooth 5.3 с любого совместимого устройства, а также принимать звонки, выводя голос собеседника на громкую связь. Новая Bang SE уже доступна и ждёт своих первых покупателей. Специально для любителей музыки Tronsmart дарит скидку в размере 22%, а значит цена колонки составит всего 54.99 доллара. Если вы хотите узнать больше об акции Bang SE Early Bird, переходите по ссылке. Ну а тем, кто уже готов купить Bang SE, мы предлагаем перейти на официальный сайт. Там есть возможность положить колонку в корзину, а также узнать о ней немного больше.
#tronsmart
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