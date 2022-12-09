Немецкий энтузиаст sergmann при помощи жидкого азота смог разогнать процессор Intel Core i9-13900K до 7700 МГц с сохранением активности восьми производительных ядер и шестнадцати потоков. В основе тестового стенда лежала материнская плата Gigabyte Z790 Aorus Tachyon. За электроснабжение отвечал блок питания мощностью 1300 Вт марки Seasonic Platinum.
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Судя по комментариям автора эксперимента, в качестве термоинтерфейса использовался состав Thermal Grizzly. На указанной частоте тест Geekbench3 Multi Core был завершён с результатом 92 226 баллов, что соответствует второму месту среди всех моделей с восемью ядрами.
На близкой частоте этот же процессор занял третье место в Cinebench R20 с результатом 12 342 балла. Правда, в абсолютном зачёте такой результат удостоился только 416-го места.