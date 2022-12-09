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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Core i9-13900K на частоте 7700 МГц занял второе место в Geekbench3 Multi Core
При активности восьми ядер и шестнадцати потоков.
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Немецкий энтузиаст sergmann при помощи жидкого азота смог разогнать процессор Intel Core i9-13900K до 7700 МГц с сохранением активности восьми производительных ядер и шестнадцати потоков. В основе тестового стенда лежала материнская плата Gigabyte Z790 Aorus Tachyon. За электроснабжение отвечал блок питания мощностью 1300 Вт марки Seasonic Platinum.

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Источник изображения: HWBot, sergmann

Судя по комментариям автора эксперимента, в качестве термоинтерфейса использовался состав Thermal Grizzly. На указанной частоте тест Geekbench3 Multi Core был завершён с результатом 92 226 баллов, что соответствует второму месту среди всех моделей с восемью ядрами.

Источник изображения: HWBot, sergmann

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На близкой частоте этот же процессор занял третье место в Cinebench R20 с результатом 12 342 балла. Правда, в абсолютном зачёте такой результат удостоился только 416-го места.

#intel #экстремальный разгон #core i9-13900k #raptor lake-s #geekbench 3
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