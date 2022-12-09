Это позволит добиться определённой самодостаточности.

Пока TSMC рассказала только о намерениях существенно расширить технологические возможности и собственно производственные мощности своих будущих предприятий в штате Аризона, но издание DigiTimes уже добавляет, что на их территории расположится и современная лаборатория, позволяющая проводить экспертизы в сфере материаловедения. Обычно данные услуги оказываются производителю чипов сторонними организациями, которые свои лаборатории располагают в непосредственной близости.

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Источник изображения: DigiTimes

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В случае с американскими предприятиями TSMC подобная практика себя не оправдает, поскольку лаборатория расположится на их территории. С одной стороны, это снизит зависимость TSMC от контрагентов, а с другой — обеспечит адекватной и быстрой обратной связью в вопросах контроля качества продукции и разработки новых литографических технологий. Во всяком случае, отправлять для анализа образцы продукции и новых материалов на Тайвань точно не потребуется.