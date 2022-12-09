Пока Foxconn подсчитывает убытки от резкого сокращения объёмов выпуска iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max на предприятии в Чжэнчжоу по итогам ноября, тайваньская компания TSMC за тот же месяц увеличила свою выручку в годовом сравнении на 50,2% до $7,3 млрд. Последовательное увеличение достигло 5,9%, а всего с начала года выручка компании увеличилась на 44,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За прошедшее с января время компания выручила $67,6 млрд.
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Вряд ли в таких условиях можно говорить о снижении спроса на услуги TSMC, и подобная уверенность в своих силах до сих пор чувствуется в высказываниях руководства компании, но в текущем полугодии TSMC всё-таки была вынуждена сократить капитальные расходы на $4 млрд, объяснив это снижением спроса на 7-нм и 5-нм продукцию в сегменте ПК и смартфонов, которые формируют до половины всех денежных поступлений компании.