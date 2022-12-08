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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
За наушники Dyson Zone со встроенным очистителем воздуха придётся отдать $949
Необычное устройство «два в одном» известной британской марки.
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Ещё в марте этого года Dyson впервые сообщила о намерениях представить беспроводные накладные наушники Zone с функцией очистки воздуха. Специальная накладка, которую при желании можно отсоединить, позволяет прокачивать воздух через встроенные двухуровневые фильтры и подавать его непосредственно к органам дыхания пользователя, хотя ни о какой герметичности «маски» или защите от тех же вирусов речи не идёт. Просто рассчитанные на 12 месяцев службы фильтры позволяют снизить содержание во вдыхаемом воздухе оксидов азота и серы.

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Источник изображения: Dyson

Компрессоры, работающие на скорости до 9750 об/мин, тоже встроены в корпус наушников, но бороться с шумом от их работы призвана активная система шумоподавления, которая использует для этого 8 из 11 имеющихся «на борту» микрофонов. Мониторинг окружающей звуковой сцены ведётся с частотой 384 000 раз в секунду. Утверждается, что система шумоподавления способна снизить уровень окружающего шума на 38 дБ.

Когда пользователь не задействует функцию очистки воздуха, заряда аккумулятора хватает на 50 часов прослушивания музыки, но с подключением вентиляции время работы сокращается до 4 часов. При этом мониторить содержание оксида азота в окружающем воздухе можно через фирменное приложение в смартфоне. Наушники оснащены различными датчиками. Если снять их с головы, они перестают работать ради экономии заряда батареи. Повышение физической активности пользователя тоже отслеживается, воздух при этом начинает подаваться интенсивнее. Наконец, если опустить «полумаску» вниз, то прекратится как вентиляция, так и воспроизведение музыки — это удобно, когда нужно переброситься парой фраз с собеседником, находящимся поблизости.

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Диковинные наушники Dyson Zone по рекомендованной цене $949 появятся на рынке США в марте, но китайцы их получат уже в январе. Вскоре аксессуар попадёт и на рынки Великобритании, Сингапура и Гонконга.

#беспроводные наушники #очиститель воздуха
1
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mo3ulla
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а по какой категории у тебя - брендовые карты которые майнеры сливают? мне идет 2060S zotac купленый на алишке со скидкой за 11к . эта карта брендовая или с унылым китайским охладом ?
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Какой же стыд ты зелот высераешь...
Какую видеокарту может себе позволить бедный геймер, и сколько стоит билет в мир компьютерных игр
Дмитрий
13:33
Немного не дотянули!)))
За наушники Dyson Zone со встроенным очистителем воздуха придётся отдать $949
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