Необычное устройство «два в одном» известной британской марки.

Ещё в марте этого года Dyson впервые сообщила о намерениях представить беспроводные накладные наушники Zone с функцией очистки воздуха. Специальная накладка, которую при желании можно отсоединить, позволяет прокачивать воздух через встроенные двухуровневые фильтры и подавать его непосредственно к органам дыхания пользователя, хотя ни о какой герметичности «маски» или защите от тех же вирусов речи не идёт. Просто рассчитанные на 12 месяцев службы фильтры позволяют снизить содержание во вдыхаемом воздухе оксидов азота и серы.

реклама

Источник изображения: Dyson

Компрессоры, работающие на скорости до 9750 об/мин, тоже встроены в корпус наушников, но бороться с шумом от их работы призвана активная система шумоподавления, которая использует для этого 8 из 11 имеющихся «на борту» микрофонов. Мониторинг окружающей звуковой сцены ведётся с частотой 384 000 раз в секунду. Утверждается, что система шумоподавления способна снизить уровень окружающего шума на 38 дБ.

Когда пользователь не задействует функцию очистки воздуха, заряда аккумулятора хватает на 50 часов прослушивания музыки, но с подключением вентиляции время работы сокращается до 4 часов. При этом мониторить содержание оксида азота в окружающем воздухе можно через фирменное приложение в смартфоне. Наушники оснащены различными датчиками. Если снять их с головы, они перестают работать ради экономии заряда батареи. Повышение физической активности пользователя тоже отслеживается, воздух при этом начинает подаваться интенсивнее. Наконец, если опустить «полумаску» вниз, то прекратится как вентиляция, так и воспроизведение музыки — это удобно, когда нужно переброситься парой фраз с собеседником, находящимся поблизости.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 4080 MSI Gaming в продаже 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Диковинные наушники Dyson Zone по рекомендованной цене $949 появятся на рынке США в марте, но китайцы их получат уже в январе. Вскоре аксессуар попадёт и на рынки Великобритании, Сингапура и Гонконга.