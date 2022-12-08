Эту неделю неутомимый российский энтузиаст Traktor формально начал ещё в воскресенье, установив серию рекордов с использованием видеокарты Radeon RX 6600 XT и центрального процессора Intel Core i9-13900KF. Последний, как вы можете помнить, в результате экспериментов Алексея лишился штатной крышки теплораспределителя, а водоблок с полированной подошвой был уже традиционно подключен к так называемому «чиллеру». Стоит добавить, что автор рекорда любит выставлять компоненты системы на балкон, где в это время года уже наблюдаются отрицательные температуры.
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Всё это позволило разогнать процессор до уверенных 6,1 ГГц, на которых он сохранял активность всех 8+16 ядер и 32 потоков. Видеокарта в данном случае довольствовалась и штатной системой воздушного охлаждения, и штатной термопастой, но её частоты всё равно удалось поднять до 2933/17600 МГц. Подобное сочетание компонентов позволило нашему соотечественнику закрыть почти все первые позиции в модельном рейтинге Radeon RX 6600 XT. К моменту подготовки материала к печати Алексей перешёл на другое сочетание компонентов, поэтому можно не сомневаться, что впереди его ждут новые достижения.