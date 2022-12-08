При активности четырёх вычислительных ядер.

-21000р на RTX 4080 в Ситилинке

-21000р на RTX 4080 в Ситилинке

3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать

3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать

Процессоры Intel семейства Raptor Lake вернули в статистику HWBot рекорды разгона, достигнутые изделиями этой марки на частотах свыше 8 ГГц, и обновление рейтингов не прекращается по сей день. Австрийскому энтузиасту noizemaker удалось при помощи жидкого азота разогнать процессор Core i9-13900K до частоты 8248 МГц при активности четырёх производительных ядер и четырёх сопутствующих потоков.

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Источник изображения: HWBot, noizemaker

Указанного режима работы инженерному образцу процессора хватило, чтобы занять второе место в SuperPI 32M не только в модельном зачёте или среди всех процессоров с подобным количеством ядер, но и в абсолютном рейтинге. Результат теста составил 3 минуты 6,008 секунды.

Источник изображения: HWBot, noizemaker

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В качестве основы для тестового стенда использовалась материнская плата ASUS ROG Maximus Z790 Apex, специалисты этой компании оказывали автору рекорда методическую помощь.