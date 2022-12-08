На технологической конференции Arete интересы NVIDIA представлял вице-президент Йен Бак (Ian Buck), отвечающий за ускорение вычислений, поэтому закономерно, что основные затронутые в ходе его выступления темы имели отношение к серверному сегменту и серверным же центральным процессорам, которые в скором времени появятся в ассортименте продукции компании.
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По занавес мероприятия представитель NVIDIA сделал важное замечание, которое может быть интересно широкому кругу аудитории. Во-первых, он подтвердил, что компания готова представить новые центральные и графические процессоры каждые два года, и специализированные ускорители будут обновляться с такой же периодичностью. Во-вторых, он подчеркнул, что и преемник архитектуры Hopper будет представлен в 2024 году. Речь, конечно, идёт об архитектуре для ускорителей вычислений, но нельзя исключать, что в сопоставимые сроки будет анонсирована и новая игровая архитектура.
Кстати, вице-президент NVIDIA подчеркнул, что в нынешних условиях компания не ждёт перехода подрядчиков на новый техпроцесс для анонса новой архитектуры собственных графических процессоров. Периодичность анонса новинок определяется запросами рынка в сочетании с собственными возможностями компании в сфере разработок.