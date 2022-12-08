Не виноватая я, он сам (Илон Маск) пришёл!

Илон Маск (Elon Musk) регулярно делает заявления, связанные со сроками реализации полного автопилота силами электромобилей Tesla, и ещё не так давно он был уверен, что технически это будет достижимо к концу 2020 года. Позже он не раз менял формулировки, и теперь компания лишь может похватать готовностью сделать участником программы бета-тестирования FSD на дорогах США каждого клиента, оплатившего эту программную опцию.

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Подобная неопределённость привела к появлению группового иска к Tesla, в котором покупатели данной опции упрекали руководство компании в злонамеренном нарушении сроков реализации полного автопилота. Как отмечает Electrek, в свою защиту компания заявила, что неспособность достичь долгосрочной и вдохновляющей цели не является подлогом информации. Она подчеркнула, что непрерывно работает над совершенствованием своих систем активной помощи водителю, а всем клиентам заранее сообщала, что возможность воспользоваться системой полного автопилота будет сильно зависеть от действий регуляторов в конкретной юрисдикции.

Источник изображения: Electrek

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Более того, для победы в суде истцам следовало бы доказать, что Tesla называла какие-то сроки, заранее будучи уверенной в том, что не сможет в них уложиться. Все высказывания подобного толка принадлежали главе компании Илону Маску, а в своих информационных материалах Tesla никаких гарантий достижения полной автономности вождения к определённому сроку никогда не предоставляла.