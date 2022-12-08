По просьбе американских товарищей.

Американские чиновники, ответственные за соблюдение ограничений в сфере экспортного контроля, не скрывают, что в конце ноября посетили Нидерланды для переговоров с местными коллегами по вопросу введения новых санкций в отношении Китая. По информации Bloomberg, эти переговоры стали одним из шагов к заключению соответствующего соглашения в следующем месяце. Неформальные ограничения со стороны Нидерландов в итоге обретут форму каких-то законодательных актов.

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Источник изображения: ASML

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Как ожидается, власти Нидерландов запретят компаниям в зоне своей юрисдикции, главной из которых остаётся ASML, поставлять в Китай оборудование, позволяющее выпускать чипы по технологическим нормам 14 нм и более совершенным. Как поясняют эксперты, фактически может быть введён запрет на поставку в КНР оборудования для иммерсионной литографии. Сканеры для работы с EUV компания ASML в Китай поставлять так и не начала, в 2019 году столкнувшись с запретом со стороны властей Нидерландов. Для ASML китайский рынок формирует до 16% всей выручки, но говорить о его полной потере преждевременно, поскольку основная часть местных клиентов закупает более старое оборудование по сравнению с тем, что попадёт под санкции.