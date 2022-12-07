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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD подтвердила готовность получать от TSMC выпущенные в США по 3-нм и 4-нм технологиям чипы
Устами технического директора компании.
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Судя по стенограммам на сайте Seeking Alpha, в силу своей занятости генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) в этом месяце поручила представлять интересы компании на разного рода конференциях для инвесторов техническому директору Марку Пейпермастеру (Mark Papermaster). Он с этой задачей с честью справился, и не упустил возможности на конференции Arete дать оценку решению TSMC построить два новых предприятия в штате Аризона.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

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Во-первых, представитель AMD напомнил, что купленная во второй половине позапрошлого десятилетия канадская компания ATI была давним клиентом TSMC даже в тот период, когда AMD процессоры для своих нужды выпускала самостоятельно. Во-вторых, он подтвердил, что сейчас AMD готова воспользоваться возможностью получать свои будущие компоненты с обоих предприятий в Аризоне, сославшись на их способность выпускать как 4-нм, так и 3-нм продукцию. Другими словами, в ассортименте продукции AMD после 2026 года могут появиться компоненты, выпущенные по 3-нм технологии на территории США. Правда, на Тайване выпуск 3-нм изделий для неких заказчиков TSMC организовала уже сейчас, поэтому к моменту появления у этой технологии «американской прописки» соответствующие изделия уже не будут считаться передовыми.

#amd #полупроводники #tsmc #сша
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