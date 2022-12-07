Остров останется крупнейшей производственной базой компании.

Как поясняет Reuters, вчерашняя церемония в Аризоне и объявление TSMC о расширении инвестиций в строительство предприятий на территории этого штата взволновали тайваньскую общественность до такой степени, что министру экономики острова Ван Мэй-Хуа (Wang Mei-hua) пришлось выступить с парламентской трибуны с заверениями сохранения за Тайванем статуса главной производственной базы TSMC.

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Источник изображения: Reuters

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Прежде всего, по словам министра, на Тайване расположены основные поставщики TSMC, как и большинство предприятий компании, и никто их никуда переносить не собирается. Во-вторых, все передовые разработки компании базируются и в первую очередь внедряются именно на Тайване. Например, здесь уже началось серийное производство 3-нм чипов, как пояснила министр, а работы по освоению 2-нм и 1-нм технологий тоже ведутся именно на Тайване. Представитель совета директоров TSMC Кун Мин-Синь (Kung Ming-hsin) призвал сограждан разделять понятия международного сотрудничества и вынужденной миграции полупроводниковых производств с Тайваня, которая в данный момент не наблюдается.