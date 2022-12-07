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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD будет получать продукцию с обоих предприятий TSMC в США
В значительных количествах.
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Как отмечает Reuters, на состоявшейся вчера в Аризоне церемонии по случаю начала монтажа технологического оборудования в корпусах первого предприятия TSMC в США имели возможность высказаться представители крупнейших клиентов компании. Председатель совета директоров тайваньского производителя Марк Лю (Mark Liu) заявил, что к 2026 году два предприятия TSMC в Аризоне смогут ежегодно выдавать более 600 тысяч кремниевых пластин, обеспечивая саму компанию выручкой в размере $10 млрд, а её клиентов — всеми $40 млрд в год.

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Источник изображения: Reuters

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Глава Apple Тим Кук (Tim Cook) сразу заявил, что компания станет крупнейшим клиентом TSMC в США, а Лиза Су (Lisa Su) лаконично пояснила, что AMD тоже будет закупать продукцию обоих предприятий TSMC в штате Аризона в приличных количествах. Если учесть, что первое начнёт выдавать 4-нм продукцию уже через пару лет, а второе к 2026 году освоит выпуск 3-нм чипов, то AMD поэтапно имеет шансы получить доступ к конвейеру обоих предприятий. NVIDIA отделалась общими фразами о готовности использовать все имеющиеся предприятия TSMC в качестве крупного клиента компании.

#amd #nvidia #apple #полупроводники #литографическое производство #tsmc #сша
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