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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC утроит выпуск продукции в США относительно изначальных намерений
Как и сумму инвестиций.
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Издание Nikkei Asian Review оказалось в числе первых, кто возвестил об изменении планов TSMC по строительству предприятий на территории штата Аризона. Когда соответствующий проект только был запущен, речь шла о $12 млрд инвестиций в одно предприятие, которое к 2024 году смогло бы освоить ежемесячный выпуск 20 000 кремниевых пластин с 5-нм продукцией силами коллектива из 1600 человек.

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Источник изображения: TSMC

Сейчас планы TSMC пересмотрены в сторону увеличения. Во-первых, первое предприятие к 2024 году начнёт выпускать уже 4-нм продукцию. Во-вторых, по соседству к 2026 году будет введено в строй второе предприятие TSMC, которое позволит выпускать 3-нм изделия. В совокупности оба будут выпускать по 60 000 кремниевых пластин в месяц и обеспечат работой 4500 человек. Правда, вложить в проект придётся уже $40 млрд вместо изначально запланированных $12 млрд.

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Одновременно свои намерения наладить контрактный выпуск своих изделий на мощностях американских предприятий TSMC подтвердили компании Apple, AMD и NVIDIA, воздержавшись от упоминания конкретных сроков и номенклатуры изделий. Впрочем, Apple вполне может претендовать на получение 4-нм продукции уже в 2024 году, поскольку о такой возможности высказался недавно генеральный директор Тим Кук (Tim Cook).

#amd #nvidia #apple #полупроводники #литографическое производство #tsmc #сша
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