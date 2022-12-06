Японская корпорация Sony обладает достаточным опытом производства роботов, напоминающих по своей кинематике как собаку, так и человека, но до сих пор подобные электронные устройства в большей мере были высокотехнологичными игрушками. Как признался в интервью Reuters технический директор компании Хироаки Китано (Hiroaki Kitano), японская корпорация относит себя к числу тех компаний, которые располагают потенциалом для скорейшего начала выпуска человекоподобных роботов, но пока просто не видит для себя перспектив их применения.
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Илон Маск (Elon Musk) в этом отношении демонстрирует куда больше решимости. Он уже к концу следующего года рассчитывает приблизить момент начала массового производства человекоподобных роботов Optimus на предприятии Tesla в штате Техас, а со временем они должны стать для компании главным источником дохода, затмив как продажу электромобилей, так и услуг автопилота для них. Глава Tesla не раз подчёркивал, что в качестве эксперимента такие роботы будут применяться для выполнения монотонных и тяжёлых операций на предприятии в Техасе, а со временем их распространение позволит решить проблему нехватки рабочих рук.