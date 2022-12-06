А потом и Южную Корею.

Тайвань традиционно считается вотчиной TSMC, которая контролирует половину рынка услуг по контрактному производству чипов, и предыдущие визиты главы Intel Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) на этот остров было принято ассоциировать с необходимостью вести переговоры о выпуске отдельных кристаллов для будущих процессоров Intel. При Гелсингере, как известно, Intel окончательно избавилась от ложной идеологической брезгливости и осознала, что выпуск чипов для собственных нужд «на стороне» — это нормально.

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Как сообщает сайт DigiTimes, генеральный директор Intel вновь посетит Тайвань, но на этот раз сосредоточится на общении с партнёрами, которые имеют отношение к поставкам компонентов для ПК и серверных систем. Не исключено, что речь пойдёт о борьбе с излишками продукции, которые сейчас накопились на складах клиентов.

Источник изображения: AFP

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Финансовый директор Дэвид Зинснер (David Zinsner) на конференции UBS повторил прогноз по поводу того, что ситуация с излишками нормализуется не ранее неопределённого периода следующего года, а в этом рассчитывать на прогресс бессмысленно. Как отмечают тайваньские источники, после визита на этот остров Гелсингер отправится в Южную Корею. Цель его визита в данную страну не уточняется.