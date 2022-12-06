Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Генеральный директор Intel в очередной раз посетит Тайвань
А потом и Южную Корею.
рекомендации
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке
3070 Ti дешевле 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 за 45 тр в Ситилинке

Тайвань традиционно считается вотчиной TSMC, которая контролирует половину рынка услуг по контрактному производству чипов, и предыдущие визиты главы Intel Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) на этот остров было принято ассоциировать с необходимостью вести переговоры о выпуске отдельных кристаллов для будущих процессоров Intel. При Гелсингере, как известно, Intel окончательно избавилась от ложной идеологической брезгливости и осознала, что выпуск чипов для собственных нужд «на стороне» — это нормально.

реклама

Как сообщает сайт DigiTimes, генеральный директор Intel вновь посетит Тайвань, но на этот раз сосредоточится на общении с партнёрами, которые имеют отношение к поставкам компонентов для ПК и серверных систем. Не исключено, что речь пойдёт о борьбе с излишками продукции, которые сейчас накопились на складах клиентов.

Источник изображения: AFP

рекомендации
4080 MSI Gaming в продаже
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Финансовый директор Дэвид Зинснер (David Zinsner) на конференции UBS повторил прогноз по поводу того, что ситуация с излишками нормализуется не ранее неопределённого периода следующего года, а в этом рассчитывать на прогресс бессмысленно. Как отмечают тайваньские источники, после визита на этот остров Гелсингер отправится в Южную Корею. Цель его визита в данную страну не уточняется.

+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Американцы и японцы планируют перехватывать гиперзвуковой "Авангард" - почему у них это не получится
92
Разоблачаем 20 популярных мифов о компьютерных комплектующих
28
Почему не стоит покупать iPhone, а лучше выбрать Android
75
Период от Sandy Bridge до первых Ryzen был золотым веком компьютерной эры
102
6 простых программных способов снизить нагрев видеокарты ПК и ноутбука в играх
23
Почему эмбарго в 60 долларов за барель - это лишь игра "на публику" и причем здесь Украина
54
Разоблачаем 20 популярных мифов о компьютерных комплектующих – часть 2
33
Тестирование и обзор туалетной бумаги "МИР ЧИСТОТЫ" - с картинками и большими буквами
39
Доктор Эндрю Хафф: Пандемия COVID-19 результат финансирования США исследований коронавируса в Китае
9
Выход видеокарт AMD Radeon RX 7000 станет последним значимым событием компьютерного мира в 2022 году
1

Сейчас обсуждают

3000kyky Sakh
11:30
Вы приходите в магазин и покупаете товары или ходите мимо. Магазин вас обслуживает. Производитель производит. Есть правила по которым все живут. В данном случае поавила нарушены. И будут нарушаться в...
Китайское издание пригрозило США разгромом из-за вмешательства в конфликт на Украине
Антон Васильев
11:29
Сява - гей стрелочник
Президент РФ Владимир Путин совершил автопробег по Крымскому мосту, дав ему второе рождение
Кружит голову мимоза
11:28
Серж Гинзбур это в прошлом, теперь новый Поэт-грубиян - Сева Шевченко
Президент РФ Владимир Путин совершил автопробег по Крымскому мосту, дав ему второе рождение
Сева Шевченко
11:28
Кто бы говорил
Президент РФ Владимир Путин совершил автопробег по Крымскому мосту, дав ему второе рождение
Infinity78
11:27
по дорогам тоже ездят на тазах, что аж жопа по земле трется, все в дырах. Идиотов меньше не становится, а только больше. Покупают хлам, лишь бы было. А потом доказывают, что они молодцы и нагнули сист...
Блогер сорвал банк, заказав из Китая 9 видеокарт RX 580 8 GB по 2200 рублей
Spambomber_16
11:25
Внимание, если кто желает ещё погонять Севочку поганым веником, то оно вот тут тоже: https://overclockers.ru/blog/ProKino/show/80538/kakie-sekrety-est-u-udarnogo-bombardirovschika-b-21-raider-i-pochem...
Президент РФ Владимир Путин совершил автопробег по Крымскому мосту, дав ему второе рождение
Сева Шевченко
11:25
Поэт-грубиян - это Серж Гинзбур
Президент РФ Владимир Путин совершил автопробег по Крымскому мосту, дав ему второе рождение
Spambomber_16
11:23
Эка у тебя взбомбануло, Севочка.
Президент РФ Владимир Путин совершил автопробег по Крымскому мосту, дав ему второе рождение
Сева Шевченко
11:23
Я не смотрю видео с жириком, но уверен, что ты бы согласился при личной встрече, предложи я сумму крупнее. В этом наше различие. Ты - лавочник, а я - человек.
Президент РФ Владимир Путин совершил автопробег по Крымскому мосту, дав ему второе рождение
Spambomber_16
11:22
Что, так и не дождался очереди в сортир, всрался в кальсончики? Мужайся, Севочка. И мухом занимай очередь в ванную комнатку.
Президент РФ Владимир Путин совершил автопробег по Крымскому мосту, дав ему второе рождение
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем