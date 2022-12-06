Массовое производство чипов по этой технологии должно стартовать в 2025 году.

На конференции UBS финансовый директор Intel Дэвид Зинснер (David Zinsner) напомнил, что сейчас компания ведёт переговоры с семью из десяти крупнейших разработчиков чипов, не имеющих собственных производственных мощностей, и пока раскрыто имя только одного из них — тайваньской компании MediaTek. Недавно представители компании уже говорили, что имена новых клиентов контрактного бизнеса будут названы в обозримом будущем, а сегодня финансовый директор уточнил, когда именно это случится.

реклама

Источник изображения: Intel

рекомендации 4080 MSI Gaming в продаже i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! Цена RTX 3070 идет к 40 тр 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Уже в начале следующего года руководство Intel рассчитывает раскрыть имена тех клиентов, которые собираются использовать техпроцесс Intel 18A. Как уже отмечалось ранее, одним из них станет некий заказчик, связанный с оборонным ведомством США. Способность Intel наладить выпуск чипов по соответствующей технологии на территории штата Огайо имеет решающее значение для получение такого контракта. Правда, для этого нужно сперва достроить предприятие в данном штате и получить от ASML передовой литографический сканер с опережением конкурентов.