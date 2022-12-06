На конференции UBS финансовый директор Intel Дэвид Зинснер (David Zinsner) напомнил, что сейчас компания ведёт переговоры с семью из десяти крупнейших разработчиков чипов, не имеющих собственных производственных мощностей, и пока раскрыто имя только одного из них — тайваньской компании MediaTek. Недавно представители компании уже говорили, что имена новых клиентов контрактного бизнеса будут названы в обозримом будущем, а сегодня финансовый директор уточнил, когда именно это случится.
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Уже в начале следующего года руководство Intel рассчитывает раскрыть имена тех клиентов, которые собираются использовать техпроцесс Intel 18A. Как уже отмечалось ранее, одним из них станет некий заказчик, связанный с оборонным ведомством США. Способность Intel наладить выпуск чипов по соответствующей технологии на территории штата Огайо имеет решающее значение для получение такого контракта. Правда, для этого нужно сперва достроить предприятие в данном штате и получить от ASML передовой литографический сканер с опережением конкурентов.