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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В следующем году Intel раскроет имена клиентов, готовых использовать техпроцесс Intel 18A
Массовое производство чипов по этой технологии должно стартовать в 2025 году.
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На конференции UBS финансовый директор Intel Дэвид Зинснер (David Zinsner) напомнил, что сейчас компания ведёт переговоры с семью из десяти крупнейших разработчиков чипов, не имеющих собственных производственных мощностей, и пока раскрыто имя только одного из них — тайваньской компании MediaTek. Недавно представители компании уже говорили, что имена новых клиентов контрактного бизнеса будут названы в обозримом будущем, а сегодня финансовый директор уточнил, когда именно это случится.

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Источник изображения: Intel

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Уже в начале следующего года руководство Intel рассчитывает раскрыть имена тех клиентов, которые собираются использовать техпроцесс Intel 18A. Как уже отмечалось ранее, одним из них станет некий заказчик, связанный с оборонным ведомством США. Способность Intel наладить выпуск чипов по соответствующей технологии на территории штата Огайо имеет решающее значение для получение такого контракта. Правда, для этого нужно сперва достроить предприятие в данном штате и получить от ASML передовой литографический сканер с опережением конкурентов.

#intel #полупроводники #литографическое производство
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