По информации Reuters, американские регуляторы начали расследование в отношении стартапа Neuralink, который под руководством Илона Маска (Elon Musk) спешно пытается разработать мозговые импланты, якобы пренебрегая при этом принципами гуманного проведения испытаний на животных. По данным источника, с 2018 года в результате экспериментов Neuralink погибли около 1500 животных, из них около 280 овец, свиней и обезьян. Для тестирования разработок компании также традиционно использовались крысы и мыши.
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По словам бывших сотрудников компании, чьи показания прикреплены к материалам следствия, чрезмерная спешка в проведении исследований приводит к ошибкам, вызывающим дополнительное количество смертельных исходов среди животных. Специалисты работают в условиях «аврала» и высокого эмоционального напряжения, в результате допускаются хирургические ошибки, либо вызывающие необходимость проведения повторных экспериментов на других особях, либо вызывающие ненужные страдания и осложнения у подопытных животных. По меньшей мере, несколько десятков животных в результате были умерщвлены напрасно, как считают свидетели. При этом сам Илон Маск регулярно подгоняет исследователей и грозит полным закрытием стартапа при отсутствии видимого прогресса. Недавно он выразил надежду, что первые испытания мозгового импланта Neuralink на людях состоятся в течение ближайших шести месяцев.